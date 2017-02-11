Гол Селезньова приніс "Карабюкспору" перемогу над "Бешикташом"

Український нападник продовжує забивати в Туреччині.
Українець вийшов на поле в основному складі і на 73-ій хвилині матчу зробив рахунок 2:0 на користь "Карабюкспора". Сам поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 2:1.
Відзначимо, що ще один український півзахисник "Карабюкспора" Андрій Близниченко не потрапив в заявку на матч, а воротар Олександр Рибка продовжує відновлюватися після травми.
Матч проти "Бешикташа" став четвертою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. Цей гол став для українського форварда другим у складі нового клубу.
Yevhen Seleznyov Goal HD - Kardemir Karabukspor... arcturusmedia33
Останнім клубом Євгена був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".
Раніше Селезньов повідомляв, що має намір завершити кар'єру в дніпровському "Дніпрі".DT.UA