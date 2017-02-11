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Гол Селезньова приніс "Карабюкспору" перемогу над "Бешикташом"

11 лютого в 08:56

Український нападник продовжує забивати в Туреччині.

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Селезньов забив ударом головою
twitter.com
Форвард "Карабюкспора" Євген Селезньов забив гол у матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа".

Українець вийшов на поле в основному складі і на 73-ій хвилині матчу зробив рахунок 2:0 на користь "Карабюкспора". Сам поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 2:1.

Відзначимо, що ще один український півзахисник "Карабюкспора" Андрій Близниченко не потрапив в заявку на матч, а воротар Олександр Рибка продовжує відновлюватися після травми.

Матч проти "Бешикташа" став четвертою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. Цей гол став для українського форварда другим у складі нового клубу.


Yevhen Seleznyov Goal HD - Kardemir Karabukspor... arcturusmedia33

Останнім клубом Євгена був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".

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Раніше Селезньов повідомляв, що має намір завершити кар'єру в дніпровському "Дніпрі".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Селезньов футбол Карабюкспор
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