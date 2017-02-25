Гладкий заявив, що не вів переговорів з "Ворсклою"

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Нападник спростував інформацію про свій відхід з "Динамо".

Гладкий поки залишається в "Динамо" Dynamo.kiev.ua

Форвард Олександр Гладкий, який, не перейшов у "Ворсклу". Про це повідомив сам футболіст.

"Все, що писали на сайтах про мій перехід - це неправда, ні з однією з команд я не вів переговорів. Тим більше, офіційно я не підписував жодних документів. Моє майбутнє? Воно проясниться на початку березня", - сказав 29-річний футболіст.

Вчора, 24-го лютого, з'явилася інформація про перехід нападаючого в "Ворсклу", а прізвище гравця на кілька годин з'явилося в заявці полтавців на офіційному сайті УПЛ.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав.

Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявляв, що у Гладкого буде шанс залишитися у команді.