Топ Новини
<
>

Гладкий заявив, що не вів переговорів з "Ворсклою"

25 лютого в 13:24

Нападник спростував інформацію про свій відхід з "Динамо".

Гладкий
Гладкий поки залишається в "Динамо"
Dynamo.kiev.ua
Форвард Олександр Гладкий, який був переведений у дубль "Динамо", не перейшов у "Ворсклу". Про це повідомив сам футболіст.

"Все, що писали на сайтах про мій перехід - це неправда, ні з однією з команд я не вів переговорів. Тим більше, офіційно я не підписував жодних документів. Моє майбутнє? Воно проясниться на початку березня", - сказав 29-річний футболіст.

Вчора, 24-го лютого, з'явилася інформація про перехід нападаючого в "Ворсклу", а прізвище гравця на кілька годин з'явилося в заявці полтавців на офіційному сайті УПЛ.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав.

Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.

Читайте також: "Динамо" вирушило на збори з Гладким, але без Мякушко

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявляв, що у Гладкого буде шанс залишитися у команді.

За матеріалами: footboom.com
Читайте також
Теги Динамо Гладкий футбол Прем'єр-ліга
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...