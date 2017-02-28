Гладкий продовжить кар'єру в "Карпатах" - ЗМІ

Нападник "Динамо" близький до повернення у Львів.

Гладкий може покинути "Динамо" в найближчі дні ФК Динамо

Форвард київського "Динамо"може найближчим часом приєднатися до "Карпат". Про це повідомив коментатор телеканалів "Футбол 1" і "Футбол 2" Віктор Вацко на своїй сторінці в Twitter.

"Не можу повірити своїм очам. Кавова гуща показує, що Гладкий - знову "лев"!", - написав Вацко.

При цьому коментатор додав, що перехід офіційно поки не відбувся.

Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав. З 2012-го по 2014-й рік 29-річний футболіст вже виступав за "Карпати".

Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.

Нагадаємо, раніше стало відомо про перехід нападника "Динамо" Жуніора Мораєса в китайський клуб.