Гладкий переведений у дубль "Динамо" - ЗМІ

Нападник не потрібен киянам.

Гладкий буде шукати собі нову команду ФК Динамо

Форвардпереведений у дубль київського "Динамо". Про це стало відомо Sport Arena.

За даними джерела, після переведення в резервний склад Гладкому надійшла пропозиція від російських "Крильєв Совєтов", але футболіст відповів відмовою з політичних причин.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав.

Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявляв, що у Гладкого буде шанс залишитися у команді.