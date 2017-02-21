Гладкий переведений у дубль "Динамо" - ЗМІ

Нападник не потрібен киянам.
За даними джерела, після переведення в резервний склад Гладкому надійшла пропозиція від російських "Крильєв Совєтов", але футболіст відповів відмовою з політичних причин.
Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав.
Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.
Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявляв, що у Гладкого буде шанс залишитися у команді.Sport Arena