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Гладкий переведений у дубль "Динамо" - ЗМІ

21 лютого в 14:46

Нападник не потрібен киянам.

Гладкий
Гладкий буде шукати собі нову команду
ФК Динамо
Форвард Олександр Гладкий переведений у дубль київського "Динамо". Про це стало відомо Sport Arena.

За даними джерела, після переведення в резервний склад Гладкому надійшла пропозиція від російських "Крильєв Совєтов", але футболіст відповів відмовою з політичних причин.

Олександр Гладкий перейшов в "Динамо" влітку минулого року з "Шахтаря" на правах вільного агента, після чого провів за столичний гранд 11 матчів, але голів не забивав.

Раніше з'являлася інформація, що в послугах 29-річного футболіста зацікавлений ряд турецьких клубів, але перехід так і не відбувся.

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Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявляв, що у Гладкого буде шанс залишитися у команді.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Гладкий футбол Динамо
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