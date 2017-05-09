Гармаш визнаний найкращим гравцем 28-го туру Прем'єр-ліги

Гравець "Динамо" став героєм матчу з "Олександрією".

Гармаш відзначився дублем у воротах "Олександрії" fpl.ua

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш визнаний найкращим футболістом 28-го туру. Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Гравець киян став героєм матчу з "Олександрією" (6:0), оформивши дубль у двобої.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк та Ігор Шуховцев.

Зазначимо, що обігравши "Зорю" з рахунком 3:2 новим чемпіоном України став донецький "Шахтар".

Нагадаємо, у 27-му турі найкращим став лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.