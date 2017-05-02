Футболіст збірної України Зінченко шкодує про перехід в ПСВ

Півзахисник не розуміє, навіщо голландський клуб взяв його в оренду.

Зінченко практично не грає в Нідерландах PSV.nl

Півзахисник збірної України, права на якого належать англійському "Манчестер Сіті", не розуміє, чому отримує мало ігрового часу в ПСВ, де виступає на правах оренди.

"Поділитися своїми планами я поки не можу. У чемпіонаті Нідерландів залишилося провести дві гри, і після цього ми приймемо якесь рішення. Можу сказати одне - тут я нещасливий, оскільки сім матчів поспіль вже не виходжу на поле. Так і не зрозумів, навіщо було брати футболіста, якого ти не використовуєш", - цитує футболіста Zbirna.com.

"Втім, думаю про це, але потім все одно приходжу до висновку, що рішення тренера ніколи не варто обговорювати. Такий вибір наставника. Сумувати я не збираюся. У будь-якому разі, для мене це божевільний досвід, який не купиш ні за які гроші. Я впевнений, що цей досвід стане мені в нагоді в майбутньому".

У поточному сезоні українець зіграв в чемпіонаті Нідерландів 11 матчів, але тільки в одному з них знаходився на полі до фінального свистка.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Олександр Зінченко віддав дві гольові передачі в матчі за ПСВ.