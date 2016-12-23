Футболіст "Шахтаря" зіграв у матчі пам'яті "Шапекоенсе"

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Півзахисник Тайсон підтримав благодійний захід у себе на батьківщині.

Тайсон зіграв у благодійному поєдинку ФК Шахтер

Футболіст донецького "Шахтаря" Тайсон зіграв у благодійному поєдинку, який був організований в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі гравців бразильського клубу "Шапекоенсе".

Команди отримали назви "Солідарність" і "Надія". Тайсон забив гол і віддав дві результативні передачі, а його "Солідарність" здобула перемогу з рахунком 6:5. Варто відзначити, що в поєдинку також взяли участь колишні гравці харківського "Металіста" Джонатана Майдана з "Рівер Плейта" і Родріго Моледо, який в даний час захищає кольори грецького "Панатінаїкосу".

Нагадаємо, літак розбився в листопаді, коли команда прямувала в Медельїн на перший поєдинок фіналу Кубка Південної Америки. За уточненими даними, в авіакатастрофі в Колумбії загинула 71 людина, включаючи 19 футболістів команди та головного тренера Кайо Жуніора. Вижили лише три футболісти: голкіпер Жаксон Фоллманн і захисники Алан Рускел і Еліо Нето.

Згідно з останньою інформацією, комісія з розслідування катастрофи прийшла до висновку, що у трагедії винен загиблий пілот Мігель Кірога і авіакомпанія LaMia. Пілот проігнорував недостатній запас палива перед вильотом з Болівії в Колумбію. З'ясувалося, у Кіроги було недостатньо досвіду для управління цим типом повітряного судна, а ВПС Болівії розшукували його за самовільний відхід зі служби.

На початку грудня "Шапекоенсе" став володарем Кубка Південної Америки, незважаючи на те, що фінальний матч проти колумбійського клубу "Атлетіко Насьональ" так і не відбувся.