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Формула-1: пілот "Мерседеса" Боттас виграв Гран-прі Росії

30 квітня в 17:07

Себастьян Феттель з "Феррарі" не втримав лідерство після перемоги в кваліфікації.

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Боттас здобув впевнену перемогу
formula1.com
Сьогодні, 30 квітня, відбулася чергова гонка сезону Формули-1 - Гран-прі Росії. Перемогу святкував Валттері Боттас з "Мерседеса", який обійшов стартуючого з поула пілота "Феррарі" Себастьяна Феттеля.

Боттас починав гонку з третьої позиції, але вже на старті зумів обійти два боліда "Феррарі" і стати лідером. Це була остання перестановка в групі лідерів. До фінішу Боттас діяв впевнено і не дозволив Феттелю нав'язати боротьбу навіть у кінцівці, коли розрив між пілотами зменшувався всього до однієї секунди.

За підсумками чотирьох етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (86 очок), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (73) і Валттері Боттас (63).

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formula1.com
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Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Боттас Феттель Формула-1
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