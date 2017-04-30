Формула-1: пілот "Мерседеса" Боттас виграв Гран-прі Росії

Себастьян Феттель з "Феррарі" не втримав лідерство після перемоги в кваліфікації.
Боттас починав гонку з третьої позиції, але вже на старті зумів обійти два боліда "Феррарі" і стати лідером. Це була остання перестановка в групі лідерів. До фінішу Боттас діяв впевнено і не дозволив Феттелю нав'язати боротьбу навіть у кінцівці, коли розрив між пілотами зменшувався всього до однієї секунди.
За підсумками чотирьох етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (86 очок), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (73) і Валттері Боттас (63).
Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.DT.UA