Формула-1: пілот "Мерседеса" Боттас виграв Гран-прі Росії

Себастьян Феттель з "Феррарі" не втримав лідерство після перемоги в кваліфікації.

Боттас здобув впевнену перемогу formula1.com

Сьогодні, 30 квітня, відбулася чергова гонка сезону- Гран-прі Росії. Перемогу святкував Валттері Боттас з "Мерседеса", який обійшов стартуючого з поула пілота "Феррарі" Себастьяна Феттеля.

Боттас починав гонку з третьої позиції, але вже на старті зумів обійти два боліда "Феррарі" і стати лідером. Це була остання перестановка в групі лідерів. До фінішу Боттас діяв впевнено і не дозволив Феттелю нав'язати боротьбу навіть у кінцівці, коли розрив між пілотами зменшувався всього до однієї секунди.

За підсумками чотирьох етапів лідером особистого заліку є Себастьян Феттель (86 очок), а в трійку входять пілоти "Мерседеса" Льюїс Хемілтон (73) і Валттері Боттас (63).

Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону став гонщик "Мерседеса" Ніко Росберг, який після свого успіху вирішив завершити кар'єру.