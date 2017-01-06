Фонсека впевнений, що взимку Тайсон не покине "Шахтар"

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Португальський тренер "Шахтаря" вирішив не відпускати лідера своєї команди в "Порту".

Тайсон перейшов у "Шахтар" з "Металіста" взимку 2013-го року ФК Шахтер

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував інформацію стосовно можливого трансферу бразильського атакуючого півзахисникав португальський "Порту".

В інтерв'ю noticiasaominuto.com португальський тренер заявив, що бразилець, незважаючи на чутки, навряд чи покине донецький клуб до літа.

"Позиція представників Тайсона зрозуміла, адже його контракт закінчується, і вони вважають, що "Шахтар" може поступитися футболістові. Однак я впевнений, що до червня цього не станеться. Я ж маю намір зберегти Тайсона, і не збираюся принижувати його внесок в успіхи нашої команди", - повідомив Фонсека.

Нагадаємо, раніше португальська преса повідомляла, що півзахисник "Шахтаря" Тайсон входить в сферу інтересів португальського "Порту".

Також стало відомо, що керівництво португальців вже провело переговори з агентом гравця Алсионе Дорнеллесом і зуміло домовитися про майбутній угоді

Діюча угода 28-річного півзахисника з донеччанами закінчується в грудні наступного року. Раніше повідомлялося, що гравець хоче повернутися на батьківщину, де в його послугах зацікавлений "Інтернасьонал". Трансфер бразильця оцінюється в 5 мільйонів євро.

Тайсон перейшов у "Шахтар" з "Металіста" взимку 2013-го року за 15,2 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник зіграв за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач.

Раніше "Шахтар" залишили нападники Едуардо і Євген Селезньов.