Фонсека впевнений, що "Сельта" "буде боротися до останнього"

Наставник "гірників" упевнений, що іспанці будуть намагатися перемогти в Харкові.

Фонсека чекає від команди атакуючих дій ua-football.com

Завтра, 23 лютого, донецький "Шахтар" проведе матч проти іспанської "Сельти" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

На думку Паулу Фонсеки, команді не слід розслаблятися, незважаючи на позитивний результат першої зустрічі.

"Шахтар" завжди виходить на поле тільки з бажанням вигравати. Так, ми виграли в Іспанії, але нас ще чекають 90 складних хвилин, щоб виграти в Україні. Повністю впевнений, що "Сельта" буде боротися до останнього і спробує відігратися", - заявив наставник "гірників" на передматчевій прес-конференції.

"Сельта" забивала у всіх виїзних матчах, це дуже сильна і дуже небезпечна команда. Саме тому "Шахтар" завтра повинен бути на кращому рівні. Щоб пройти "Сельту", ми повинні зіграти в свій найкращий футбол. Щоб домогтися цього, ми повинні показати атакуючий футбол, повинні бути всі разом і зіграти злагоджено".

"Чудово розумію, що зараз погода не зовсім хороша. Газон я вже бачив. В принципі, все добре. Але нам ще належить провести тренування на полі, а далі буде тренування "Сельти". Сподіваюся, на стан газону це ніяк не позначиться, і завтра ми зможемо показати свій хороший і швидкісний футбол".

Нагадаємо, 16-го лютого "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук.

Раніше повідомлялося, що матч у Харкові обслужить бригада арбітрів з Словенії.