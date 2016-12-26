ФІФА розгляне розширення чемпіонату світу в січні

Даний крок може збільшити прибуток організації від проведення турніру.
Робоча група з цього питання продовжує працювати над форматом, при якому в заключній частині світової першості будуть грати 48 команд, які планується ділити на 16 груп по 3 збірні. В результаті такої турнірної сітки буде проведено 80 ігор за 32 дні, а стадія плей-офф стартує з 1/16 фіналу.
За прогнозами аналітиків, прибуток від проведення чемпіонату світу зросте на 20 відсотків. Так, згідно з дослідженням ФІФА, чистий прибуток може збільшитися на 640 мільйонів доларів.
Це питання буде поставлено на голосування виконкому ФІФА 10 січня 2017 року в Цюріху.
Раніше повідомлялося, що ФІФА може реформувати клубний чемпіонат світу.XSport.ua