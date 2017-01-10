ФІФА офіційно розширила чемпіонат світу

На світовій першості в майбутньому будуть виступати 48 збірних.
При цьому нові правила вступлять в силу, починаючи з розіграшу світової першості у 2026 році, а тому найближчі два чемпіонати світу в 2018 і 2022 роках, які відбудуться в Росії і Катарі відповідно, пройдуть за колишньою схемою і з 32 командами-учасницями.
Згідно з новими правилами, фінальна стадія турніру буде складатися з 16 груп по 3 команди в кожній.
Варто відзначити, що збільшення кількості учасників чемпіонату світу було однією з головних передвиборних обіцянок нинішнього глави ФІФА Джанні Інфантіно.
Очікується, що у Європи буде 16 путівок у фінальну частину ЧС, а далі йдуть Африка (9,5), Азія (8,5), Південна Америка (6,5), Центральна і Північна Америка (6,5) та Океанія (1). Дробове число означає, що до кількості учасників може додатися ще одна збірна, якщо їй вдасться подолати раунд плей-офф міжконтинентального відбору.
Раніше повідомлялося, що ФІФА може реформувати клубний чемпіонат світу.fifa.com