ФІФА офіційно розширила чемпіонат світу

На світовій першості в майбутньому будуть виступати 48 збірних.

У ФІФА затвердили новий формат ЧС CNN

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) сьогодні, 10 січня, на зборах Ради організації затвердила розширення фінальної частини чемпіонату світу з футболу до 48 збірних. Про це повідомив офіційний Twitter організації.

При цьому нові правила вступлять в силу, починаючи з розіграшу світової першості у 2026 році, а тому найближчі два чемпіонати світу в 2018 і 2022 роках, які відбудуться в Росії і Катарі відповідно, пройдуть за колишньою схемою і з 32 командами-учасницями.

Згідно з новими правилами, фінальна стадія турніру буде складатися з 16 груп по 3 команди в кожній.

Варто відзначити, що збільшення кількості учасників чемпіонату світу було однією з головних передвиборних обіцянок нинішнього глави ФІФА Джанні Інфантіно.

Очікується, що у Європи буде 16 путівок у фінальну частину ЧС, а далі йдуть Африка (9,5), Азія (8,5), Південна Америка (6,5), Центральна і Північна Америка (6,5) та Океанія (1). Дробове число означає, що до кількості учасників може додатися ще одна збірна, якщо їй вдасться подолати раунд плей-офф міжконтинентального відбору.

Раніше повідомлялося, що ФІФА може реформувати клубний чемпіонат світу.