ФІФА дозволила Зозулі змінити клуб – ЗМІ

Українець може виступати в першості, яка стартувала у новому році.
Міжнародна федерація футболу зробила виняток для українця, який перевищив ліміт на кількість переходів за один сезон. Однак Роман, чий контракт належить "Бетісу", може перейти тільки в клуб того чемпіонату, який розпочався у 2017 році (тобто грається за системою весна-осінь).
Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.
Раніше повідомлялося, що ФІФА дозволила Зозулі повернутися в "Дніпро".Marca