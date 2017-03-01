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ФІФА дозволила Зозулі змінити клуб – ЗМІ

1 березня в 15:57

Українець може виступати в першості, яка стартувала у новому році.

Зозуля
Зозуля може змінити клуб
realbetisbalompie.es
Роман Зозуля отримав дозвіл від ФІФА перейти в інший чемпіонат. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Міжнародна федерація футболу зробила виняток для українця, який перевищив ліміт на кількість переходів за один сезон. Однак Роман, чий контракт належить "Бетісу", може перейти тільки в клуб того чемпіонату, який розпочався у 2017 році (тобто грається за системою весна-осінь).

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА дозволила Зозулі повернутися в "Дніпро".

За матеріалами: Marca
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Теги Зозуля ФІФА Україна Бетіс футбол
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