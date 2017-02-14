ФІФА дозволила Зозулі повернутися в "Дніпро" - ЗМІ

При цьому на дніпровців накладено трансферну заборону.

Зозуля отримав дозвіл виступати за "Дніпро" realbetisbalompie.es

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила форварду збірної України і "Бетіса"повернутися в "Дніпро". Про це повідомило іспанське видання AS.

Проте цей перехід не може відбутися, так як на "Дніпро" через фінансові проблеми було накладено заборону на реєстрацію нових футболістів. Таким чином, Зозуля не зможе підписати з дніпрянами контракт, поки клуб не позбавиться заборони.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано". Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ. Представники футболіста тим часом намагаються отримати дозвіл на додатковий трансфер в якості винятку.