ФІФА дала "Дніпру" ще 90 днів на погашення боргів – ЗМІ

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В організації оголосили останнє попередження перед переведенням команди в нижчий дивізіон.

"Дніпро" знаходиться на передостанньому місці в УПЛ ФК Днепр

Дисциплінарний комітет ФІФА давостанню відстрочку у справі про виплату боргу перед агентом Гінесом Карвахалем Сельери, який представляв інтереси тренерського штабу Хуанде Рамоса.

Засідання комітету відбулося 31 січня, на ньому було вирішено надати дніпровського клубу ще 90 днів для погашення боргу.

Згідно з рішенням, у разі несплати боргу "Дніпро" буде переведений в Першу лігу. Це відбудеться автоматично без подальшого розгляду дисциплінарного комітету, якщо агент повідомить, що виплати не відбулися, і зажадає застосувати санкції.

Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузой.

Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Раніше наставник команди дніпровської команди Дмитро Михайленко розповів, що ніхто "Дніпро" напризволяще не кидав.