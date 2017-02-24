ФІФА дала "Дніпру" ще 90 днів на погашення боргів – ЗМІ

В організації оголосили останнє попередження перед переведенням команди в нижчий дивізіон.
Засідання комітету відбулося 31 січня, на ньому було вирішено надати дніпровського клубу ще 90 днів для погашення боргу.
Згідно з рішенням, у разі несплати боргу "Дніпро" буде переведений в Першу лігу. Це відбудеться автоматично без подальшого розгляду дисциплінарного комітету, якщо агент повідомить, що виплати не відбулися, і зажадає застосувати санкції.
Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузой.
Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Раніше наставник команди дніпровської команди Дмитро Михайленко розповів, що ніхто "Дніпро" напризволяще не кидав.Tribuna.com