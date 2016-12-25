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ФФУ підписала договір з Асоціацією міст України

25 грудня в 16:01

Міська влада займеться розвитком футболу по всій країні.

Павелко
Міста будуть розвивати футбольну інфраструктуру самостійно
Федерація футболу України (ФФУ) підписала договір про співробітництво з Асоціацією міст України. Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

Згідно з договором, керівництво федерації буде консультувати, а також контролювати процес будівництва або використання футбольних споруд.

Мери міст, в свою чергу, будуть розвивати футбольну інфраструктуру, а також проводити будівництво нових споруд.

"Одним з головних соціальних завдань Федерації футболу України є популяризація здорового способу життя та заохочення людей до занять спортом. Це один із наших пріоритетів.

Сподіваюся, що підписання цього договору дасть серйозний поштовх новій історії розвитку спортивної інфраструктури в нашій країні", - сказав Павелко.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в українському футболі з'явиться власна прокуратура.

За матеріалами: ФФУ
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Теги ФФУ футбол Павелко
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