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ФФУ може повернути в Україну розподіл Другої ліги за регіональним принципом

27 грудня в 14:52

Федерація хоче змінити формат проведення футбольних турнірів по всій країні.

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Павелко хоче спростити командам перехід на професійний рівень
footboom.com
Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко анонсував зміни у форматі національних ліг, які можуть відбутися вже в наступному році.

"Ми будемо починати не з Прем'єр-ліги, а з аматорських ліг. У кожній області проходять чемпіонати, де беруть участь непогані команди і виступають хороші гравці, але вони не поспішають у Другу лігу і в професійний футбол взагалі", - сказав Павелко.

У якості прикладу президент навів закарпатські команди, які готові до переходу на професійний рівень, але у них немає грошей на постійні поїздки по всій країні на матчі, в результаті чого вони відмовляються від переходу в Другу лігу.

Вирішенням проблеми може стати повернення до поділу команд Другої ліги за регіональним принципом, який був скасований у 2013-му році. Таким чином, у команд турніру буде можливість грати тільки з географічними сусідами.

Варто відзначити, що в Професійній футбольній лізі України виступають 35 команд, з яких 18 - у Першій лізі, а 17 - у Другій.

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Нагадаємо, раніше ФФУ підписала договір про співробітництво з Асоціацією міст України.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги футбол ФФУ Павелко
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