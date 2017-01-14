"Фенербахче" намагався підписати другого українського півзахисника

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Стамбульському клубу був потрібен Сергій Сидорчук з "Динамо".

Сидорчук був цікавий турецькому гранду football.ua

Київськевідмовилося віддавати в оренду турецькому "Фенербахче" півзахисника Сергія Сидорчука. Про це повідомила Sport Arena.

За даними джерела, кияни були готові відпустити 25-річного гравця на основі повноцінного трансферу за 10 мільйонів євро, але у турецького гранда не виявилося можливості виділити таку суму.

Варто зазначити, що контракт Сергія Сидорчука з "Динамо" завершиться взимку 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів, 3 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі.

За інформацією ряду ЗМІ, за Сидорчуком також стежать італійська "Рома", іспанський "Депортіво" і англійський "Крістал Пелас", але про переговори даних поки немає.

Нагадаємо, у складі "Фенербахче" вже дебютував футболіст збірної України Олександр Караваєв.