"Фенербахче" намагався підписати другого українського півзахисника

Стамбульському клубу був потрібен Сергій Сидорчук з "Динамо".
За даними джерела, кияни були готові відпустити 25-річного гравця на основі повноцінного трансферу за 10 мільйонів євро, але у турецького гранда не виявилося можливості виділити таку суму.
Варто зазначити, що контракт Сергія Сидорчука з "Динамо" завершиться взимку 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів, 3 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі.
За інформацією ряду ЗМІ, за Сидорчуком також стежать італійська "Рома", іспанський "Депортіво" і англійський "Крістал Пелас", але про переговори даних поки немає.
Нагадаємо, у складі "Фенербахче" вже дебютував футболіст збірної України Олександр Караваєв.Sport Arena