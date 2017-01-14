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"Фенербахче" намагався підписати другого українського півзахисника

14 січня в 23:58

Стамбульському клубу був потрібен Сергій Сидорчук з "Динамо".

Сидорчук
Сидорчук був цікавий турецькому гранду
football.ua
Київське "Динамо" відмовилося віддавати в оренду турецькому "Фенербахче" півзахисника Сергія Сидорчука. Про це повідомила Sport Arena.

За даними джерела, кияни були готові відпустити 25-річного гравця на основі повноцінного трансферу за 10 мільйонів євро, але у турецького гранда не виявилося можливості виділити таку суму.

Варто зазначити, що контракт Сергія Сидорчука з "Динамо" завершиться взимку 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів, 3 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі.

За інформацією ряду ЗМІ, за Сидорчуком також стежать італійська "Рома", іспанський "Депортіво" і англійський "Крістал Пелас", але про переговори даних поки немає.

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Нагадаємо, у складі "Фенербахче" вже дебютував футболіст збірної України Олександр Караваєв.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Динамо футбол Сидорчук Фенербахче
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