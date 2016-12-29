Екс-перша ракетка світу Ана Іванович завершила кар'єру в 29 років

Сербська тенісистка вже не може показувати свій звичний рівень на корті.

Іванович вирішила припинити активні виступи WTA Tennis

Сербська тенісисткаприйняла рішення завершити кар'єру. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Професійний спорт вимагає від тебе постійно перебувати у своїй найкращій фізичній формі, але всі знають, що у мене часто трапляються травми. Я готова грати тільки тоді, коли в змозі відповідати власним високим стандартам. На жаль, це не так. Тому настав час рухатися далі", - сказала тенісистка.

Іванович не виходила на корт з серпня через травму. Сербка завершила сезон тільки на 63-му рядку рейтингу WTA.

У 2008-му році Ана Іванович на 12 тижнів очолила світовий рейтинг, зумівши стати чемпіонкою Ролан Гаррос. Всього за 12 років кар'єри тенісистка виграла 15 титулів і заробила понад 15 мільйонів доларів призових.

Нагадаємо, найкращою тенісисткою України за підсумками минулого сезону є Еліна Світоліна.