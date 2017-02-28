Екс-гравець збірної України Рикун змінився до невпізнання

Знаменитий у минулому футболіст з'явився в товариському матчі з зайвою вагою.

Рикун завершив кар'єру у 2010-му році ФК Металіст

У Харкові відбувся турнір з міні-футболу, в якому взяла участь команда легендарних українських футболістів 90-х, у складі якої найбільше увагу привернув екс-півзахисник збірної України Олександр Рикун.

38-річний екс-футболіст набрав зайву вагу, тому в ньому не відразу можна було впізнати легенду українського футболу.

Від інтерв'ю Рикун відмовився, жартівливо повідомивши партнерам по команді, що журналіст "запитує, як можна набрати вагу".

Олександр Рикун виступав за "Дніпро", "Іллічівець", "Металіст" і "Ворсклу", а також провів 8 матчів за національну збірну України. У півзахисника часто виникали проблеми з дисципліною, однак навіть у поганій формі Рикун володів феноменальним пасом.

Нагадаємо, раніше український тренер Валерій Лобановський увійшов в топ-10 фахівців, що вплинули на розвиток футболу.