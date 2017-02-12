Екс-гравець "Дніпра" Політило продовжить кар'єру в Казахстані

Півзахисник підписав контракт з "Окжетпесом".
Перед цим Політило був на перегляді в німецькому "Гройтер Фюрті". Однак йому не вдалося зацікавити своєю грою тренерський штаб німецького клубу.
В поточному сезоні 28-річний футболіст провів у складі "Дніпра" 14 матчів і відзначився однією результативною передачею, а під час зимової паузи півзахисник залишив команду в статусі вільного агента.
Відзначимо, що в казахстанському "Окжетпесі" виступає ще один українець Олександр Чижов, відомий за виступами у складі "Ворскли", "Шахтаря" та "Іллічівця".
Нагадаємо, раніше "Дніпро" покинув цілий ряд футболістів.ФК "Окжетпес"