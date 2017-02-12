Екс-гравець "Дніпра" Політило продовжить кар'єру в Казахстані

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Півзахисник підписав контракт з "Окжетпесом".

Політило буде грати за "Окжетпес" vk.com

Колишній півзахисник "Дніпра"продовжить кар'єру у складі "Окжетпеса". Підписання контракту з українцем підтвердив офіційний сайт казахстанського клубу.

Перед цим Політило був на перегляді в німецькому "Гройтер Фюрті". Однак йому не вдалося зацікавити своєю грою тренерський штаб німецького клубу.

В поточному сезоні 28-річний футболіст провів у складі "Дніпра" 14 матчів і відзначився однією результативною передачею, а під час зимової паузи півзахисник залишив команду в статусі вільного агента.

Відзначимо, що в казахстанському "Окжетпесі" виступає ще один українець Олександр Чижов, відомий за виступами у складі "Ворскли", "Шахтаря" та "Іллічівця".

Нагадаємо, раніше "Дніпро" покинув цілий ряд футболістів.