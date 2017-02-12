Топ Новини
<
>

Екс-гравець "Дніпра" Політило продовжить кар'єру в Казахстані

12 лютого в 12:19

Півзахисник підписав контракт з "Окжетпесом".

123
Політило буде грати за "Окжетпес"
vk.com
Колишній півзахисник "Дніпра" Сергій Політило продовжить кар'єру у складі "Окжетпеса". Підписання контракту з українцем підтвердив офіційний сайт казахстанського клубу.

Перед цим Політило був на перегляді в німецькому "Гройтер Фюрті". Однак йому не вдалося зацікавити своєю грою тренерський штаб німецького клубу.

В поточному сезоні 28-річний футболіст провів у складі "Дніпра" 14 матчів і відзначився однією результативною передачею, а під час зимової паузи півзахисник залишив команду в статусі вільного агента.

Відзначимо, що в казахстанському "Окжетпесі" виступає ще один українець Олександр Чижов, відомий за виступами у складі "Ворскли", "Шахтаря" та "Іллічівця".

Читайте також: "Дніпро" виплатив борги по зарплатах за минулий рік - ЗМІ

Нагадаємо, раніше "Дніпро" покинув цілий ряд футболістів.

ФК "Окжетпес"
Читайте також
Теги Дніпро Окжетпес Політило футбол Прем'єр-ліга Казахстан
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини