Джозеф Паркер готовий викликати на бій переможця дуелі Кличко – Джошуа

Новозеландець може відвідати поєдинок українця і британця.
"Джозеф може прийти на бій Кличка проти Джошуа, щоб викликати переможця на мегабой на "Вемблі" влітку цього року з метою об'єднати пояси. Це те, чого ми хочемо – об'єднати пояси. І ми будемо намагатися це робити", - заявив Хіггінс.
29 жовтня Кличко повинен був провести другий бій проти Тайсона Ф'юрі, але через психологічні проблеми британського боксера реванш було скасовано. Таким чином, Ф'юрі вдруге скасував проведення реваншу, а пізніше залишив свої пояси вакантними.
Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.
Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться на рингу 29 квітня 2017 року в Лондоні на арені "Вемблі". На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.
Раніше повідомлялося, що переможець цього бою буде зобов'язаний провести захист проти кубинця Луїса Ортіса.XSport.ua