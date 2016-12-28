Джозеф Паркер готовий викликати на бій переможця дуелі Кличко – Джошуа

Новозеландець може відвідати поєдинок українця і британця.

Паркер є чемпіоном світу за версією WBO в суперважкій вазі BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер може відвідати бійта Ентоні Джошуа. Про це заявив глава промоутерської компанії Duco Events Девід Хіггінс.

"Джозеф може прийти на бій Кличка проти Джошуа, щоб викликати переможця на мегабой на "Вемблі" влітку цього року з метою об'єднати пояси. Це те, чого ми хочемо – об'єднати пояси. І ми будемо намагатися це робити", - заявив Хіггінс.

29 жовтня Кличко повинен був провести другий бій проти Тайсона Ф'юрі, але через психологічні проблеми британського боксера реванш було скасовано. Таким чином, Ф'юрі вдруге скасував проведення реваншу, а пізніше залишив свої пояси вакантними.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться на рингу 29 квітня 2017 року в Лондоні на арені "Вемблі". На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.

Раніше повідомлялося, що переможець цього бою буде зобов'язаний провести захист проти кубинця Луїса Ортіса.