Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом

Українець програв другий бій поспіль.

Кличко програв другий бій поспіль twitter.com

Британець Ентоні Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді.

Бокс пройшов у рівній боротьбі. В середині бою спортсмени обмінялися нокдаунами, а в подальшому Кличко контролював хід поєдинку, і складалося відчуття, що за очками лідирує українець. В 11 раунді Джошуа пішов у ва-банк, двічі уклавши Кличка на паркет рингу, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

Нагадаємо, що на кону поєдинку стояли пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

До сьогоднішнього бою Кличко востаннє виходив на ринг у листопаді 2015 року, коли сенсаційно поступився Тайсону Ф'юрі і втратив всі свої чемпіонські пояси.

Вирішальний раунд

Раніше три українські боксери здобули свої чергові перемоги в Америці.