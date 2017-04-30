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Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом

30 квітня в 01:19

Українець програв другий бій поспіль.

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Кличко програв другий бій поспіль
twitter.com
Британець Ентоні Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді.

Бокс пройшов у рівній боротьбі. В середині бою спортсмени обмінялися нокдаунами, а в подальшому Кличко контролював хід поєдинку, і складалося відчуття, що за очками лідирує українець. В 11 раунді Джошуа пішов у ва-банк, двічі уклавши Кличка на паркет рингу, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

Нагадаємо, що на кону поєдинку стояли пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

До сьогоднішнього бою Кличко востаннє виходив на ринг у листопаді 2015 року, коли сенсаційно поступився Тайсону Ф'юрі і втратив всі свої чемпіонські пояси.

Вирішальний раунд

Читайте також: Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою

Раніше три українські боксери здобули свої чергові перемоги в Америці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Кличко Джошуа бокс
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