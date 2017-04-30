Джошуа перемагав у суддівських записках перед закінченням бою з Кличком

Британець міг залишитися чемпіоном і без технічного нокауту.

Джошуа побував в нокдауні, але впевнено виграв бій Sky Sports

Вчора, 29 квітня, в Лондоні відбувся поєдинок, в якому британець Ентоні Джошуаукраїнського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді.

За інформацією The Sun, в суддівських записках Джошуа перемагав по ходу поєдинку і без технічного нокауту.

До одинадцятого раунду британському чемпіону світу перевагу за кількістю точних ударів віддали двоє суддів - 96:93 і 95:93. Тільки третій суддя бачив переможцем Володимира Кличка - 95:93.

Варто відзначити, що на кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.