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Джошуа перемагав у суддівських записках перед закінченням бою з Кличком

30 квітня в 12:51

Британець міг залишитися чемпіоном і без технічного нокауту.

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Джошуа побував в нокдауні, але впевнено виграв бій
Sky Sports
Вчора, 29 квітня, в Лондоні відбувся поєдинок, в якому британець Ентоні Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді.

За інформацією The Sun, в суддівських записках Джошуа перемагав по ходу поєдинку і без технічного нокауту.

До одинадцятого раунду британському чемпіону світу перевагу за кількістю точних ударів віддали двоє суддів - 96:93 і 95:93. Тільки третій суддя бачив переможцем Володимира Кличка - 95:93.

Варто відзначити, що на кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

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Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.

За матеріалами: The Sun
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Теги бокс бій Кличко Джошуа
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