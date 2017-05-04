Джошуа готовий відмовитися від чемпіонського пояса заради другого бою з Кличком

Британець не має наміру жертвувати гучними боями заради титулів.

Пріоритетом Джошуа є реванш з Кличком facebook.com/KlitschkoOfficial

Британець(19-0, 19 КО) готовий відмовитися від пояса чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, щоб не втратити можливість провести другий поєдинок проти українця Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Обов'язковим претендентом на титул IBF є Кубрат Пулєв, однак проведення захисту поясу для Джошуа не є пріоритетом, враховуючи можливий реванш з Кличком-молодшим. Про це заявив промоутер чемпіона Едді Хірн.

"Переговори з IBF і промоутером Пулєва тривають. До вихідних ми повинні вже мати якусь ясність, але поки все дуже складно. Ми не хочемо втрачати пояс, але якщо будемо повинні обов'язково захищати його, то без проблем відмовимося від титулу.

Ми не допустимо, щоб політика боксу заважала просуванню Ентоні. В ідеалі, ми хочемо володіти усіма титулами, але через такі ситуації виникають складнощі", - цитує Хірна The Sun.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді. Одразу після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир поки не робив заяв з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що реванш Джошуа і Кличка може пройти в Китаї.