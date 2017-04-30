Джошуа готовий провести другий бій з Кличком

Британець не відмовиться повторно вийти на ринг проти українця.
Після бою Джошуа заявив, що надасть Володимиру другий шанс, якщо український боксер цього захоче.
"Я чекав такого суперника, як Володимир. Знав, що я вийду на бій проти Кличка. Він хотів показати, що залишається на вершині, але я хотів того ж. Після одного з раундів я сказав йому, що збираюся надерти йому дупу. Це звичайні розмови про конкуренцію. Це був 12-раундовий бій, і значить, ви повинні будувати свою тактику відповідним чином. Я прийняв рішення йти вперед в чемпіонських раундах. Повернення в боротьбу і перемога в цих раундах - ось що найголовніше", - цитує Джошуа "Братство Кличків" з посиланням на The Sun.
"Коли тебе збивають з ніг вісім разів, а на дев'ятий ти встаєш - це справжнє життя. Я б не відмовився від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче".
Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.