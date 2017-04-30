Джошуа готовий провести другий бій з Кличком

Британець не відмовиться повторно вийти на ринг проти українця.

Джошуа похвалив Кличка за характер facebook.com/KlitschkoOfficial

Вчора, 29 квітня, в Лондоні відбувся поєдинок, в якому британець Ентоні Джошуаукраїнського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді. На кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Після бою Джошуа заявив, що надасть Володимиру другий шанс, якщо український боксер цього захоче.

"Я чекав такого суперника, як Володимир. Знав, що я вийду на бій проти Кличка. Він хотів показати, що залишається на вершині, але я хотів того ж. Після одного з раундів я сказав йому, що збираюся надерти йому дупу. Це звичайні розмови про конкуренцію. Це був 12-раундовий бій, і значить, ви повинні будувати свою тактику відповідним чином. Я прийняв рішення йти вперед в чемпіонських раундах. Повернення в боротьбу і перемога в цих раундах - ось що найголовніше", - цитує Джошуа "Братство Кличків" з посиланням на The Sun.

"Коли тебе збивають з ніг вісім разів, а на дев'ятий ти встаєш - це справжнє життя. Я б не відмовився від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче".

Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.