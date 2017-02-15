Джима та Підгрушна увійшли в топ-10 гонки ЧС з біатлону

Найкращою в індивідуальній гонці стала німкеня Лаура Дальмайєр.

Джима стала найкращою серед українок biathlon.com.ua

Сьогодні, 15-го лютого, в австрійському Хохфільцені відбулася індивідуальна гонка в рамках. Найкращий результат з українок показали Юлія Джима та Олена Підгрушна, яким вдалося фінішувати в десятці найкращих.

Джима зуміла пройти два вогневих рубежі без промахів, але в подальшому не зуміла закрити дві мішені, що позбавило її можливості претендувати на подіум. Аналогічна кількість промахів у Олени Підгрушної, яка при цьому по швидкості поступилася напарниці по збірній більше десяти секунд.

Ірина Варвінець і Анастасія Меркушина допустили лише по одному промаху, але перша лише замкнула топ-20, а друга опинилася в четвертому десятку.

Результати гонки:

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина, 1+0+0+0) 41:30.1

2. Габріела Коукалова (Чехія, 1+0+0+0) +24.7

3. Алексія Рунггальдьє (Італія, 0+0+0+0) +1:45.6

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9. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:46.1

10. Олена Підгрушна (1+0+0+1) +2:54.6

20. Ірина Варвінець (0+1+0+0) +3:51.1

33. Анастасія Меркушина (1+0+1+0) +4:17.4

Нагадаємо, наприкінці січня Анастасія Меркушина завоювала "бронзу" в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.