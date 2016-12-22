Двоє російських біатлоністів усунені від змагань через допінг - IBU

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виніс рішення по допінг-скандалу за участю російських біатлоністів.

Імена відсторонених спортсменів не називаються

IBU наклав тимчасове відсторонення на двох, чиї прізвища згадуються в доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена. Ще 29 біатлоністів з доповіді продовжать виступати, за ним IBU буде проводити подальше розслідування.

Також Виконком Міжнародного союзу біатлоністів прийняв рішення про перенесення з Росії етапу Кубка світу з біатлону з Тюмені, а також перенесення місця проведення юніорського чемпіонату світу, який повинен був пройти в Острові.

Нагадаємо, президент IBU Андерс Бессеберг 15 грудня повідомив, що організація отримала список з 31 російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.

Крім того, Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.