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Двоє російських біатлоністів усунені від змагань через допінг - IBU

22 грудня в 20:22

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) виніс рішення по допінг-скандалу за участю російських біатлоністів.

Допинг, ученые, спорт
Імена відсторонених спортсменів не називаються
IBU наклав тимчасове відсторонення на двох російських біатлоністів, чиї прізвища згадуються в доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена. Ще 29 біатлоністів з доповіді продовжать виступати, за ним IBU буде проводити подальше розслідування.

Також Виконком Міжнародного союзу біатлоністів прийняв рішення про перенесення з Росії етапу Кубка світу з біатлону з Тюмені, а також перенесення місця проведення юніорського чемпіонату світу, який повинен був пройти в Острові.

Нагадаємо, президент IBU Андерс Бессеберг 15 грудня повідомив, що організація отримала список з 31 російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.

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Крім того, Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.

За матеріалами: championat.com
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Теги http://zn.ua/SPORT/31-rossiyskiy-biatlonist-podozrevaetsya-v-primenenii-dopinga-233328_.html
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