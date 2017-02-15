Донецький "Олімпік" може припинити виступи у Прем'єр-лізі

Клуб не влаштовує ситуація з пошуком місця проведення матчів.

Гельзін хоче, щоб команда грала в Києві XSport.ua

не може отримати доступ до київського стадіону імені Баннікова через його реконструкцію, що може привести до зняття клубу з чемпіонату України. Про це повідомив президент донеччан Владислав Гельзін.

"Зняття з чемпіонату - це вже останній варіант, але таке може статися через відсутність нормального ставлення з боку федерації з приводу стадіону.

Називаються якісь необ'єктивні причини, щоб дати або не дати нам стадіон ім. Баннікова. Йде якась розмита інформація. Взялися за реконструкцію, пройшло півроку, і ніяк не можуть здати його в експлуатацію. Навіщо тоді це було робити? Всі знають, що ми з зони АТО, а нам не йдуть назустріч і пропонують стадіони, які знаходяться за 8-9 годин їзди від Києва, де ми зараз базуємося, і які коштують шалених грошей.

Ми кожну гру будемо на виїзді, що і було раніше, 8-9 годин будемо витрачати на поїздку туди, стільки ж - на дорогу назад, плюс потрібно дати час гравцям, щоб відійти від дороги. Три дні тренувального процесу у нас будуть випадати. Як ми можемо підготуватися і ставити якісь завдання в чемпіонаті?", - цитує Гельзіна "Футбол 24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Олімпіку" не вдалося домовитися про оренду "Арени Львів".