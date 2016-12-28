"Донбас" розгромив "Дженералз" і закрив хокейний рік в Україні

Чемпіони України закинули 14 шайб у ворота київської команди.

Хокеїсти "Донбасу" закинули 14 шайб ХК "Донбасс"

У матчі 28-го туру"Донбас" на виїзді розгромив київський "Дженералз" з рахунком 14:0.

На з'ясування "хто сильніший" гостям знадобилося трохи менше чверті години. В період з 5-ї по 15-ю хвилину Захаров, Благий, Шафаренко, Чердак і Лялька по черзі вписали свої прізвища в протокол.

"Донбас" ні на хвилину не зменшував обертів до кінця матчу, закинувши ще дев'ять разів. По хет-трику оформили Безуглий і Лялька, дубль записав на свій рахунок Благий, а також по разу забили Алексюк, Ворона і Толстушко.

Українська хокейна ліга. 28 тур.

"Дженералз" Київ – "Донбас" Донецьк– 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).

Як результат, на новорічні свята донеччани йдуть не тільки в ранзі беззаперечного лідера чемпіонату, але і з 13-матчевою переможною серією.

Турнірна таблиця

ХК "Донбасс"

Нагадаємо, в листопаді стартував перший в історії чемпіонат України з хокею серед жінок.