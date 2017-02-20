Долгополов знову увійшов до топ-50 тенісистів світу

Український тенісист зумів піднятися в рейтингу завдяки першому за довгий час титулу.

Долгополов повернувся у топ-50 гравців світу twitter.com

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов завдяки титулу на турнірі в Буенос-Айресі зумів здійснити ривок у світовому рейтингу АТР.

Українець виграв турнір АТР вперше з 2012 року. Долгополов у фіналі обіграв п'яту ракетку світу Кеї Нісікорі, що дозволило йому піднятися на 16 рядків у світовому рейтингу.

Тепер Долгополов займає 50-е місце в списку найсильніших гравців планети. Його найкращим результатом була 13-й рядок.

У жіночому рейтингу Еліна Світоліна залишилася 13-ою ракеткою світу, а Леся Цуренко піднялася на дві сходинки і стала 52-м номером планети.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.