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Долгополов знову увійшов до топ-50 тенісистів світу

20 лютого в 13:10

Український тенісист зумів піднятися в рейтингу завдяки першому за довгий час титулу.

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Долгополов повернувся у топ-50 гравців світу
twitter.com
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов завдяки титулу на турнірі в Буенос-Айресі зумів здійснити ривок у світовому рейтингу АТР.

Українець виграв турнір АТР вперше з 2012 року. Долгополов у фіналі обіграв п'яту ракетку світу Кеї Нісікорі, що дозволило йому піднятися на 16 рядків у світовому рейтингу.

Тепер Долгополов займає 50-е місце в списку найсильніших гравців планети. Його найкращим результатом була 13-й рядок.

У жіночому рейтингу Еліна Світоліна залишилася 13-ою ракеткою світу, а Леся Цуренко піднялася на дві сходинки і стала 52-м номером планети.

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Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Долгополов рейтинг теніс
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