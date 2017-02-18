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Долгополов вийшов у фінал турніру в Буенос-Айресі

18 лютого в 22:31

Українець пробився у фінал вперше за три роки.

Долгополов
Долгополов знаходиться в кроці від титулу
btu.org.ua
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов здобув чергову перемогу і вийшов у фінал турніру в Аргентині серії АТР 250.

Українцю знадобилося два сети, аби пройти у фінальну стадію змагань. Варто відзначити, що Долгополов не програв жодного сету за чотири поєдинки.

1/2 фіналу

Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 4) - Олександр Долгополов (Україна) - 5:7, 2:6

Долгополов потрапив у топ-4 на турнірі АТР вперше з лютого минулого року, а майбутній фінал буде для Олександра першим за три роки. Суперником українця у боротьбі за титул стане переможець дуелі Кеі Нісікорі і Карлоса Берлока.

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Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Долгополов теніс Буенос-Айрес
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