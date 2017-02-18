Долгополов вийшов у фінал турніру в Буенос-Айресі

Українець пробився у фінал вперше за три роки.
Українцю знадобилося два сети, аби пройти у фінальну стадію змагань. Варто відзначити, що Долгополов не програв жодного сету за чотири поєдинки.
1/2 фіналу
Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 4) - Олександр Долгополов (Україна) - 5:7, 2:6
Долгополов потрапив у топ-4 на турнірі АТР вперше з лютого минулого року, а майбутній фінал буде для Олександра першим за три роки. Суперником українця у боротьбі за титул стане переможець дуелі Кеі Нісікорі і Карлоса Берлока.
Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.DT.UA