Українець обіграв Томаша Бердиха на виставковому турнірі в Аделаїді.

Долгополов перервав 9-матчеву серію з поразок btu.org.ua

Сьогодні, 12 січня, в Аделаїді пройшов заключний день виставкового турніру World Tennis Challenge., який виступав за Золоту команду, зумів перервати свою 9-матчеву серію з поразок.

63-я ракетка світу українець Олександр Долгополов здобув першу перемогу в сезоні, обігравши у другому матчі виставкового турніру в Аделаїді 10-ю ракетку світу чеха Томаша Бердиха - 3:6, 6:3, 10:8.

Поєдинок тривав трохи більше години. За цей час українець зробив три брейк-поїнта, на що чех відповів двома. Нагадаємо, раніше Долгополов поступився Сему Куеррі в першому матчі турніру.

Зазначимо, що українська тенісистка Леся Цуренко стала півфіналісткою турніру в австралійському Хобарті, обігравши Шелбі Роджерс.

Раніше Еліна Світоліна отримала рекордний серед українок посів на Australian Open.