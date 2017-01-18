Долгополов завершив виступи у першому раунді парного розряду Australian Open

Українець у парі з австрійцем Мельцером програв іспанцям Фелісіано і Марку Лопесам.

Долгополов зачохлив ракетку в парному розряді btu.org.ua

Український тенісиств парі з австрійцем Геральдом Мельцером вилетів у першому раунді змагань дуетів на Australian Open.

Українець і австрієць у трьох сетах програли минулорічним чемпіонам Ролан Гаррос Фелісіано і Марку Лопесам (4:6, 6:3, 4:6).

Матч тривав одну годину і 42 хвилини. Долгополов і Мельцер подали два ейси, допустили дві подвійні помилки і втілили в життя три брейк-пойнта з 10-ти.

1-й раунд

Фелісіано Лопес/Марк Лопес (Іспанія, 5) - Олександр Долгополов (Україна)/Геральд Мельцер (Австрія) - 6:4, 3:6, 6:4

Відзначимо, що Долгополов продовжує боротьбу і в одиночній сітці. У 1-му раунді українець обіграв хорвата Чоріча (6:3, 6:4, 3:6, 7:6), а вже завтра Долгополов зіграє проти шостої ракетки світу Гаєля Монфіса.

Раніше Еліна Світоліна вийшла у третій раунд Australian Open, перегравши американку Джулію Бозерап.