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Долгополов вийшов у півфінал турніру в Буенос-Айресі

18 лютого в 11:29

Українець знаходиться в кроці від поєдинку за титул.

александр долгополов
Долгополов близький до фіналу
btu.org.ua
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов здобув чергову перемогу і вийшов у півфінал турніру в Аргентині серії АТР 250.

Спочатку українець розібрався з Янко Тіпсаревічем і Пабло Куевасом, а в чвертьфіналі його опонентом був Геральд Мельцер. У першій партії боротьба йшла до тай-брейку, але за рахунку 6:5 Долгополов зловив суперника на помилці і вийшов вперед. У другому сеті Олександр відразу повів у рахунку і в подальшому більш впевнено діяв у розіграшах, тоді як Мельцер помилявся все частіше, що і призвело до поразки австрійця за 82 хвилини.

1/4 фіналу

Геральд Мельцер (Австрія) - Олександр Долгополов (Україна) - 5:7, 4:6

Долгополов потрапив у топ-4 на турнірі АТР вперше з лютого минулого року. За вихід у фінал Олександр побореться з іспанцем Пабло Карреньо-Бустою.

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Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Долгополов теніс Мельцер турнір Буенос-Айрес
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