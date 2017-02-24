Долгополов вийшов до чвертьфіналу турніру в Ріо-де-Жанейро

Український тенісист у трьох сетах обіграв 73-ю ракетку світу.
Матч тривав 2 години 17 хвилин. За цей час українець зробив 14 ейсів і допустив 1 подвійну помилку. Себальйос ж записав на свій рахунок 11 подач навиліт і 2 подвійні. У наступному турі змагань українець зустрінеться з іспанцем Пабло Каррено-Бустой.
Зазначимо, що свої поєдинки на турнірах також провели ще два українських тенісиста.
Сергій Стаховський зазнав поразки у другому раунді турніру в Марселі, програвши першому сіяному французу Гаелю Монфису – 1:6, 4:6, а Ілля Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Марселі, поступившись французу Жо-Вильфриду Тсонга– 3:6, 3:6.
Раніше Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Дубаї.DT.UA