Долгополов вийшов до чвертьфіналу турніру в Ріо-де-Жанейро

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Український тенісист у трьох сетах обіграв 73-ю ракетку світу.

Матч тривав 2 години 17 хвилин btu.org.ua

Перша ракетка Українивийшов в 1/4 турніру категорії АТР 500 - Rio Open, перемігши аргентинського тенісиста Орасіо Себальйоса з рахунком 7:6, 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. За цей час українець зробив 14 ейсів і допустив 1 подвійну помилку. Себальйос ж записав на свій рахунок 11 подач навиліт і 2 подвійні. У наступному турі змагань українець зустрінеться з іспанцем Пабло Каррено-Бустой.

Зазначимо, що свої поєдинки на турнірах також провели ще два українських тенісиста.

Сергій Стаховський зазнав поразки у другому раунді турніру в Марселі, програвши першому сіяному французу Гаелю Монфису – 1:6, 4:6, а Ілля Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Марселі, поступившись французу Жо-Вильфриду Тсонга– 3:6, 3:6.

Раніше Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Дубаї.