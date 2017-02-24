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Долгополов вийшов до чвертьфіналу турніру в Ріо-де-Жанейро

24 лютого в 11:13

Український тенісист у трьох сетах обіграв 73-ю ракетку світу.

Долгополов
Матч тривав 2 години 17 хвилин
btu.org.ua
Перша ракетка України Олександр Долгополов вийшов в 1/4 турніру категорії АТР 500 - Rio Open, перемігши аргентинського тенісиста Орасіо Себальйоса з рахунком 7:6, 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. За цей час українець зробив 14 ейсів і допустив 1 подвійну помилку. Себальйос ж записав на свій рахунок 11 подач навиліт і 2 подвійні. У наступному турі змагань українець зустрінеться з іспанцем Пабло Каррено-Бустой.

Зазначимо, що свої поєдинки на турнірах також провели ще два українських тенісиста.

Сергій Стаховський зазнав поразки у другому раунді турніру в Марселі, програвши першому сіяному французу Гаелю Монфису – 1:6, 4:6, а Ілля Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Марселі, поступившись французу Жо-Вильфриду Тсонга– 3:6, 3:6.

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Раніше Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Дубаї.

За матеріалами: DT.UA
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Теги теніс Долгополов Марченко Стаховський
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