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Долгополов виграв турнір у Буенос-Айресі

19 лютого в 21:15

Український тенісист виграв турнір серії ATP.

долгополов
Долгополов займає 66 позицію у світовому рейтингу
btu.org.ua
Сьогодні, 19 лютого, перша ракетка України Олександр Долгополов виграв ґрунтовий турнір серії ATP World Tour 250 в Буенос-Айресі з призовим фондом 624 тисячі доларів, обігравши п'яту ракетку світу Кеї Нісікорі.

Українцю знадобилося два сети, щоб стати переможцем турніру. Варто відзначити, що Долгополов не програв жодного сету за п'ять поєдинків.

Фінал

Кеї Нісікорі (Японія, 1) - Олександр Долгополов (Україна) - 6:7, 4:6

Відзначимо, що Долгополов потрапив у топ-4 на турнірі АТР вперше з лютого минулого року, а фінал став для Олександра першим за три роки.

Тріумф в Аргентини став першим титулом на турнірах серії АТР для українських тенісистів з 2014 року. Долгополов займає 66-ту позицію у світовому рейтингу.

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Нагадаємо, раніше жіноча збірна України обіграла Австралію і вийшла в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Долгополов Україна теніс АТР
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