Топ Новини
<
>

Долгополов стартував з поразки на турнірі в Сіднеї

10 січня в 10:40

Українець не затримався вже на другому австралійському турнірі.

Долгополов
Долгополов програв восьмий матч поспіль
btu.org.ua
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов зазнав поразки у своєму першому матчі на турнірі в Сіднеї.

У першому раунді суперником українця був представник Люксембургу Жиль Мюллер, який отримав шостий номер при посіві. Долгополов зумів виграти перший сет, але в підсумку Мюллер не тільки зрівняв рахунок, але і здобув перемогу у вирішальній партії - 3:6, 6:3, 7:5.

Це вже восьма поразка Долгополова поспіль і друга - в поточному році. Раніше український тенісист поступився іспанцеві Рафаелю Надалю на старті турніру в Брісбені.

Читайте також: Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Брісбена, де поступилася чешці Кароліні Плишковій.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Долгополов теніс матч Сідней
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Останні новини