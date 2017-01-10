Долгополов стартував з поразки на турнірі в Сіднеї

Українець не затримався вже на другому австралійському турнірі.

Долгополов програв восьмий матч поспіль btu.org.ua

Найкращий тенісист Українизазнав поразки у своєму першому матчі на турнірі в Сіднеї.

У першому раунді суперником українця був представник Люксембургу Жиль Мюллер, який отримав шостий номер при посіві. Долгополов зумів виграти перший сет, але в підсумку Мюллер не тільки зрівняв рахунок, але і здобув перемогу у вирішальній партії - 3:6, 6:3, 7:5.

Це вже восьма поразка Долгополова поспіль і друга - в поточному році. Раніше український тенісист поступився іспанцеві Рафаелю Надалю на старті турніру в Брісбені.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Брісбена, де поступилася чешці Кароліні Плишковій.