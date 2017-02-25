Долгополов не зміг дограти чвертьфінальний матч в Ріо-де-Жанейро

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Український тенісист припинив боротьбу на турнірі в Бразилії.

Долгополов отримав травму btu.org.ua

Перша ракетка Українине зумів вийти в 1/2 фіналу турніру категорії АТР 500 Rio Open через травму.

Суперником українця був четвертий номер посіву - іспанець Пабло Карреньо-Буста. Перші дві партії завершилися тайбрейками і нічийним рахунком, але на початку третього сету Долгополов через травму відмовився продовжувати боротьбу.

Варто відзначити, що до цієї поразки переможна серія лідера національного заліку становила сім матчів.

1/4 фіналу

Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 4) – Олександр Долгополов (Україна) — 7:6(4), 6:7(2), 1:0, відмова Долгополова

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Дубаї.