Долгополов не зміг дограти чвертьфінальний матч в Ріо-де-Жанейро

Український тенісист припинив боротьбу на турнірі в Бразилії.
Суперником українця був четвертий номер посіву - іспанець Пабло Карреньо-Буста. Перші дві партії завершилися тайбрейками і нічийним рахунком, але на початку третього сету Долгополов через травму відмовився продовжувати боротьбу.
Варто відзначити, що до цієї поразки переможна серія лідера національного заліку становила сім матчів.
1/4 фіналу
Пабло Карреньо-Буста (Іспанія, 4) – Олександр Долгополов (Україна) — 7:6(4), 6:7(2), 1:0, відмова Долгополова
Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Дубаї.DT.UA