"Дніпро" виграв баскетбольний Кубок України

У напруженому фіналі дніпряни перемогли "Будівельник".
У другій чверті "Будівельник" зумів піти у відрив на 7 очок, після чого кияни довго вели в рахунку, підтверджуючи статус фаворитів у боротьбі за трофей.
Проте в заключній чверті дніпряни зуміли переломити розвиток подій. "Дніпро" набрав на 14 очок більше за суперника і вирвав перемогу. Найкращим гравцем поєдинку став плеймейкер чемпіонів Олександр Мішула, в активі якого 25 очок і 6 передач.
Кубок України. Фінал
"Дніпро" - "Будівельник" - 86:82 (19:18, 19:27, 16:19, 32:18)
"Дніпро": Мішула (25 + 6 передач), Закурдаєв (8), Глєбов (4 + 6 передач + 4 втрати), Тимофієнко (19 + 12 підбирань), Загреба (21 + 10 підбирань), Шундель (6), Вільховецький (3)
"Будівельник": Зотов (2), Дугат (12), Дроздов (5), Стефенс (10 + 7 підбирань), Анісімов (15 + 5 підбирань), Філдз (13 + 10 передач), Крутоус (10), Горбенко (6), Отверченко (5), Завадський (4)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.DT.UA