"Дніпро" став бронзовим призером баскетбольної Суперліги

Дніпряни перемогли в п'ятому матчі серії.

"Дніпро" обіграв "Черкаські Мавпи" ФБУ

"Дніпро" на домашньому паркеті обіграв "Черкаські Мавпи" і став володарем "бронзи"

У вирішальному п'ятому матчі бронзової серії дніпряни здобули впевнену перемогу над гостями з рахунком 92:75.

З перших секунд протистояння господарі майданчика утримували перевагу в рахунку і не дозволяли своїм опонентам скоротити розрив. Перед початком останньої чверті гандикап команди Дениса Журавльова склав +13 очок, а під кінець матчу досяг +17.

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" - 92:75 (24:12, 25:21, 17:21, 26:21)

"Дніпро": Мішула (16 + 4 передачі + 4 втрати), Закурдаєв (8), Глєбов (9), Тимофієнко (18 + 6 підбирань), Загреба (8 + 11 підбирань), Дзюба (6), Шевченко (2), Ревзін (9), Шундель (13).

"Мавпи": Бояркін (6 + 8 передач), Кольченко (11), Кальніченко (12 + 3 перехоплення), Девіс (25 + 5 підбирань), Сізов (6 + 5 підбирань), Тихонов (5 + 4 підбирання), Кобець (6).

Рахунок у серії – 3:2

Варто відзначити, що з початку "Дніпро" відставав від "Мавп", однак перемога у двох матчах поспіль принесла підопічним Журавльова "бронзу" Суперліги.

Раніше "Будівельник" став чемпіоном баскетбольної Суперліги.