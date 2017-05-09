"Дніпро" став бронзовим призером баскетбольної Суперліги

Дніпряни перемогли в п'ятому матчі серії.
У вирішальному п'ятому матчі бронзової серії дніпряни здобули впевнену перемогу над гостями з рахунком 92:75.
З перших секунд протистояння господарі майданчика утримували перевагу в рахунку і не дозволяли своїм опонентам скоротити розрив. Перед початком останньої чверті гандикап команди Дениса Журавльова склав +13 очок, а під кінець матчу досяг +17.
"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" - 92:75 (24:12, 25:21, 17:21, 26:21)
"Дніпро": Мішула (16 + 4 передачі + 4 втрати), Закурдаєв (8), Глєбов (9), Тимофієнко (18 + 6 підбирань), Загреба (8 + 11 підбирань), Дзюба (6), Шевченко (2), Ревзін (9), Шундель (13).
"Мавпи": Бояркін (6 + 8 передач), Кольченко (11), Кальніченко (12 + 3 перехоплення), Девіс (25 + 5 підбирань), Сізов (6 + 5 підбирань), Тихонов (5 + 4 підбирання), Кобець (6).
Рахунок у серії – 3:2
Варто відзначити, що з початку "Дніпро" відставав від "Мавп", однак перемога у двох матчах поспіль принесла підопічним Журавльова "бронзу" Суперліги.
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