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"Дніпро" перебуває під реальною загрозою переведення в Першу лігу - Стеценко

20 лютого в 16:00

Майбутнє клубу містить більше питань, ніж відповідей.

Стеценко
Стеценко не знає, що чекає на "Дніпро" далі
ФК Днепр
"Дніпро" може бути переведений в Першу лігу через фінансові проблеми. Цю інформацію в інтерв'ю програмі "Великий футбол" підтвердив генеральний директор клубу Андрій Стеценко.

"Ми всі сподіваємося, що "Дніпро" не припинить існування, але реально віддаємо собі звіт, в якій ситуації знаходиться клуб. Зараз ми перебуваємо під реальною загрозою переведення в Першу лігу. Мені складно щось прогнозувати, адже багато чого залежить від нашого головного акціонера та його позиції з точки зору подальшої стратегії. Працюємо, сподіваємося і віримо, що все буде нормально і "Дніпро" буде жити", - сказав Стеценко.

"Якщо нам судилося перейти в Першу лігу вольовим рішенням ФІФА, або ж ми не пройдемо процедуру атестації, або вилетимо за спортивним принципом - приймемо це і будемо грати в нижчій лізі. Мені складно щось прогнозувати навіть на місяць або два вперед, не кажучи вже про далеку перспективу".

Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузою.

Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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Раніше повідомлялося, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати клуб.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Дніпро Стеценко футбол
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