"Дніпро" може бути виключений з Прем'єр-ліги

Дніпряни не мають наміру виплачувати борги.

"Дніпро" може покинути УПЛ football.ua

"Дніпро" не погасив борги перед помічниками екс-головного тренера команди Хуанде Рамоса і тепер. Про це повідомила Tribuna.com.

За даними джерела, клуб не виконав зобов'язання до встановленої дати - 18 січня, а 31-го числа ФІФА розгляне питання про виключення "Дніпра" з еліти українського футболу.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Дмитра Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

Нагадаємо, раніше прокуратура і слідчий Самарського відділення поліції Дніпра запросили у клубу ряд документів про фінансові операції.