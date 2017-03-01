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"Дніпро" і "Чорноморець" зіграють матч без глядачів

1 березня в 09:51

Дніпряни залишаться без підтримки через поведінку уболівальників.

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"Дніпро-Арена" отримала дискваліфікацію на один матч
ФК Днепр
Матч 20-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" прийматиме "Чорноморець", пройде при порожніх трибунах. Про це повідомив офіційний сайт одеситів.

КДК Федерації футболу України покарав "Дніпро-Арену" на один домашній матч за використання фанатами фаєрів і димових шашок під час поєдинку з "Шахтарем" (0:2), який відбувся в 16-му турі.

Матч відбудеться 4-го березня. Варто відзначити, що "Чорноморець" посідає шосте місце в турнірній таблиці, тоді як "Дніпро" поки залишається передостаннім - на 11-й сходинці.

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Раніше повідомлялося, що у "Дніпра" є ще три місяці на погашення боргів.

За матеріалами: ФК Чорноморець
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Теги Дніпро Чорноморець УПЛ футбол
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