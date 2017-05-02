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Дії фанатів "Динамо" стривожили ООН

2 травня в 13:21

Представник ООН засудив поведінку київських уболівальників.

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Фанати провели провокаційний флешмоб
ultras.org.ua
Організація Об'єднаних Націй (ООН) відреагувала на поведінку фанатів "Динамо" у матчі 26-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря" (0:1).

Фанати влаштували масовий флешмоб і прийшли на гру в одязі і масках білого кольору, а в секторі були помічені люди з нацистською символікою.

Комісар ООН з прав людини Зейд бін Раад аль-Хуссейн прокоментував дану ситуацію:

"Ми бачили футбольний матч в Україні. Те, що зробили фанати "Динамо" Київ, надівши ковпаки Ку-клукс-клану і показуючи свастику, це дуже тривожно. Такі речі вимагають більше уваги з боку ФІФА. Заклики до ненависті і дискримінації не повинні допускатися на великих турнірах", - цитує аль-Хусейна Sport Arena з посиланням на офіційний сайт ООН.

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Варто відзначити, що керівництво "Динамо" вже подало позов в поліцію на вболівальників, заявивши про вчинення ними злочину за статтею 436-1 (пропаганда тоталітарних режимів і розповсюдження нацистської символіки).

За матеріалами: Sport Arena
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Теги футбол Динамо Шахтар УПЛ ООН
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