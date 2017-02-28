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"Динамо" заробило більше "Шахтаря" в єврокубках цього сезону

28 лютого в 13:29

Дохід у Лізі чемпіонів відчутно вище, ніж у Лізі Європи.

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"Динамо" отримає більше 15-ти мільйонів євро
ua-football.com
Київське "Динамо" отримає найбільші призові за виступи в єврокубках цього сезону. Про це повідомив "Футбол 24" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Кияни за виступи в Лізі чемпіонів отримають 15,2 мільйона євро - 12,7 млн за вихід у групу, а ще по 500 тисяч за дві нічиї і 1,5 мільйона за розгром "Бешикташа".

"Шахтар" в Лізі Європи заробив 6 мільйонів 280 тисяч євро, з яких - 420 тисяч євро за кваліфікацію Ліги чемпіонів. За кожну перемогу на другому за рангом європейському турнірі "гірники" отримають по 360 тисяч євро.

"Зоря" заробила за виступ на груповому етапі ЛЄ 2 мільйони 840 тисяч, а "Олександрія" та "Ворскла", яким не вдалося подолати кваліфікацію, поповнили бюджети на 235 тисяч євро.

Варто зазначити, що УЄФА після закінчення сезону також перерахує клубам гроші за трансляції матчів.

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Раніше повідомлялося, що українські клуби провели найгірший єврокубковий сезон за дев'ять років.

Футбол 24
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Теги Шахтар Динамо Ліга Європи Ліга чемпіонів футбол
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