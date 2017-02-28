"Динамо" заробило більше "Шахтаря" в єврокубках цього сезону

Дохід у Лізі чемпіонів відчутно вище, ніж у Лізі Європи.

"Динамо" отримає більше 15-ти мільйонів євро ua-football.com

Київське "Динамо" отримає найбільші призові за виступи в єврокубках цього сезону. Про це повідомив "Футбол 24" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Кияни за виступи в Лізі чемпіонів отримають 15,2 мільйона євро - 12,7 млн за вихід у групу, а ще по 500 тисяч за дві нічиї і 1,5 мільйона за розгром "Бешикташа".

"Шахтар" в Лізі Європи заробив 6 мільйонів 280 тисяч євро, з яких - 420 тисяч євро за кваліфікацію Ліги чемпіонів. За кожну перемогу на другому за рангом європейському турнірі "гірники" отримають по 360 тисяч євро.

"Зоря" заробила за виступ на груповому етапі ЛЄ 2 мільйони 840 тисяч, а "Олександрія" та "Ворскла", яким не вдалося подолати кваліфікацію, поповнили бюджети на 235 тисяч євро.

Варто зазначити, що УЄФА після закінчення сезону також перерахує клубам гроші за трансляції матчів.

Раніше повідомлялося, що українські клуби провели найгірший єврокубковий сезон за дев'ять років.