"Динамо" вирушило на збори з Гладким, але без Мякушко

"Динамо" вилетіло з Києва до Іспанії на навчально-тренувальний збір.

Гладкий постарається закріпитися в "Динамо" ФК Динамо

Київськепочало підготовку до весняної частини чемпіонату іспанським збором. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіона України.

Відзначимо, що в списку відсутній Сергій Мякушко, зате разом з командою на збори відправився нападник Олександр Гладкий.

23-річний Мякушко провів 15 матчів і забив 13 голів у першості молодіжних команд.

На рахунку Гладкого вісім матчів в УПЛ, в яких він відзначився двома результативними передачами.

Всього Сергій Ребров викликав на збір 29 гравців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко;

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв;

Нападники: Мораєс, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.

Вже в Іспанії до "Динамо" приєднаються Домагой Віда, Віторину Антунеш, Дерлис Гонсалес і Жуніор Мораєс.

Раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров повідомив, що у Гладкого ще буде шанс залишитися в київському клубі.