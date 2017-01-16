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"Динамо" вирушило на збори з Гладким, але без Мякушко

16 січня в 17:30

"Динамо" вилетіло з Києва до Іспанії на навчально-тренувальний збір.

Александр Гладкий
Гладкий постарається закріпитися в "Динамо"
ФК Динамо
Київське "Динамо" почало підготовку до весняної частини чемпіонату іспанським збором. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіона України.

Відзначимо, що в списку відсутній Сергій Мякушко, зате разом з командою на збори відправився нападник Олександр Гладкий.

23-річний Мякушко провів 15 матчів і забив 13 голів у першості молодіжних команд.

На рахунку Гладкого вісім матчів в УПЛ, в яких він відзначився двома результативними передачами.

Всього Сергій Ребров викликав на збір 29 гравців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко;

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв;

Нападники: Мораєс, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.

Вже в Іспанії до "Динамо" приєднаються Домагой Віда, Віторину Антунеш, Дерлис Гонсалес і Жуніор Мораєс.

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Раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров повідомив, що у Гладкого ще буде шанс залишитися в київському клубі.

За матеріалами: ФК Динамо
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Теги Гладкий Динамо Мякушко
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