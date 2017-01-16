"Динамо" вирушило на збори з Гладким, але без Мякушко

"Динамо" вилетіло з Києва до Іспанії на навчально-тренувальний збір.
Відзначимо, що в списку відсутній Сергій Мякушко, зате разом з командою на збори відправився нападник Олександр Гладкий.
23-річний Мякушко провів 15 матчів і забив 13 голів у першості молодіжних команд.
На рахунку Гладкого вісім матчів в УПЛ, в яких він відзначився двома результативними передачами.
Всього Сергій Ребров викликав на збір 29 гравців:
Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;
Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко;
Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв;
Нападники: Мораєс, Бесєдін, Яремчук, Гладкий.
Вже в Іспанії до "Динамо" приєднаються Домагой Віда, Віторину Антунеш, Дерлис Гонсалес і Жуніор Мораєс.
Раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров повідомив, що у Гладкого ще буде шанс залишитися в київському клубі.ФК Динамо