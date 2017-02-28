"Динамо" відправило найкращого бомбардира Прем'єр-ліги в Китай

Найкращий бомбардир киян проведе півроку в китайському клубі.

Мораєс може повернутися в Україну влітку ФК Динамо

Нападник київського "Динамо" Жуніор Мораєс перейшов в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь" на правах оренди до кінця сезону. Угоду підтвердив офіційний сайт столичного гранда.

16 лютого стало відомо, що Мораєс рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ дискваліфікований на п'ять матчів за видалення в матчі 18-го туру УПЛ проти "Шахтаря" (3:4). Бразилець по ходу поєдинку вдарив ліктем в ніс півзахисника "гірників" Тараса Степаненка, а потім у бійці вдарив капітана донеччан Даріо Срну.

В поточному сезоні Жуніор Мораєс провів за "Динамо" 24 матчі і забив 13 голів у всіх турнірах, очолюючи гонку бомбардирів УПЛ (10 голів).

Варто відзначити, що "Тяньцзінь Цюаньцзянь" за підсумками минулого сезону здобув путівку у Суперлігу і буде виступати в еліті китайського футболу. Головним тренером команди є знаменитий у минулому футболіст Фабіо Каннаваро.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" може продати центрального захисника Євгена Хачеріді.