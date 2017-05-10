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"Динамо" просить у "Валенсії" 15 млн євро за Ярмоленка - ЗМІ

10 травня в 11:54

Лідер "Динамо" може продовжити кар'єру в Іспанії.

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Контракт Ярмоленко з "Динамо" закінчується влітку 2020 року
ФК Динамо
Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко цікавий іспанській "Валенсії", повідомляє Capital Deporte.

"Динамо" оцінює гравця в більш ніж 15 млн євро. Також проблемою для іспанського клубу може стати зарплата Ярмоленко.

Зазначимо, що скаути іспанського клубу вже побували на матчі чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо". Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.

У поточному сезоні форвард провів у чемпіонаті України 24 матчі, в яких забив 12 голів і зробив 7 гольових передач.

Трудова угода Ярмоленка з "Динамо" закінчується влітку 2020 року. Він був придбаний киянами у "Десни" влітку 2007-го за 250 тисяч євро, і з того часу зумів стати лідером "біло-синіх".

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Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Динамо Ярмоленко Іспанія Україна Валенсія футбол
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