"Динамо" просить у "Валенсії" 15 млн євро за Ярмоленка - ЗМІ

Лідер "Динамо" може продовжити кар'єру в Іспанії.

Контракт Ярмоленко з "Динамо" закінчується влітку 2020 року ФК Динамо

Півзахисник київського "Динамо"цікавий іспанській "Валенсії", повідомляє Capital Deporte.

"Динамо" оцінює гравця в більш ніж 15 млн євро. Також проблемою для іспанського клубу може стати зарплата Ярмоленко.

Зазначимо, що скаути іспанського клубу вже побували на матчі чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо". Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.

У поточному сезоні форвард провів у чемпіонаті України 24 матчі, в яких забив 12 голів і зробив 7 гольових передач.

Трудова угода Ярмоленка з "Динамо" закінчується влітку 2020 року. Він був придбаний киянами у "Десни" влітку 2007-го за 250 тисяч євро, і з того часу зумів стати лідером "біло-синіх".

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.