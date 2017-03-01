"Динамо" отримало за оренду Мораєса більше двох мільйонів євро - ЗМІ

Кияни заробили на переході бразильця, який при цьому в Київ може вже не повернутися.

Мораєс може залишитися в Китаї ФК Динамо

Київське "Динамо" отримало зав китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь" 2,1 мільйона євро. Про це повідомляє Globo.

"Я дискваліфікований на п'ять матчів чемпіонату України. "Динамо" отримало пропозицію про продаж, але я відмовився. Я поїду в Китай на правах оренди на кілька місяців, і, якщо я адаптуюся, то у них є право викупити контракт", - сказав форвард в коментарі виданню.

В поточному сезоні Жуніор Мораєс провів за "Динамо" 24 матчі і забив 13 голів у всіх турнірах, очолюючи гонку бомбардирів УПЛ (10 голів).

Варто відзначити, що "Тяньцзінь Цюаньцзянь" за підсумками минулого сезону здобув путівку у Суперлігу і буде виступати в еліті китайського футболу. Головним тренером команди є знаменитий у минулому футболіст Фабіо Каннаваро.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" може продати центрального захисника Євгена Хачеріді.